Sala Redenção apresenta programação em homenagem ao Dia da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra é o ponto de partida para a mostra “Por Mais Corpos Pretos na Tela”, em cartaz entre os dias 20 de novembro e 01 de dezembro na Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333). A programação, totalmente gratuita e aberta à comunidade em geral, busca evidenciar a pluralidade de manifestações da cultura afro-brasileira, destacando diferentes experiências, vivências, trajetórias e processos artísticos.



Em parceria com o Núcleo de Estudos Africanos, Afro-brasileiros e Indígenas da UFRGS (NEABI - UFRGS), a Sala Redenção apresenta duas sessões comentadas, que abordam a temática das comunidades quilombolas. No dia 21 de setembro, terça-feira, às 16h, a projeção de “Eu, Nós… ELAS Quilombolas” é seguida de um bate-papo com profissionais das áreas de Saúde Coletiva e de Desenvolvimento Rural, além da equipe de produção do documentário. No dia 22 de setembro, quarta-feira, às 16h, o curta-metragem “Quilombo da Família Silva” ganha uma exibição comentada, contando com a participação do diretor do filme e de representantes de quilombos de Porto Alegre.



Para celebrar os eventos realizados por e para pessoas pretas, a mostra exibe os filmes premiados na última edição do Festival de Cinema Negro em Ação. A programação reúne as produções vencedoras das categorias Longa-Metragem (“Genocídio e Movimento”), Videoclipe (“Dorme Pretinho - Lia De Itamaracá”), Curta-Metragem (“Procura-Se Bixas Pretas”) e Videoarte (“Hiatos”).



“Por Mais Corpos Pretos na Tela” conta ainda com exibições de “Sabotage: Maestro do Canão”, documentário sobre um dos mais importantes nomes do rap nacional, e “Caixa Preta”, filme-ensaio que promove uma experiência sensorial por meio da “Améfrica Latina”. Por fim, a programação apresenta uma sessão dedicada ao curador da mostra, Nicolas Medeiros Collar. Artista videomaker, Nicolas integra a equipe de produção dos dois curtas exibidos na sessão: “DesAmor” e “Feijoada Turmalina”.

PROGRAMAÇÃO





SABOTAGE: MAESTRO DO CANÃO



(dir. Ivan Vale Ferreira | Brasil | 2015 | 107 min)



Mauro Mateus dos Santos ficou conhecido por outro nome: Sabotage. Crescendo em meio à pobreza de SP, o músico, que se tornou lenda após sua morte, é um dos nomes mais importantes do rap nacional.



22 de novembro | quarta-feira | 19h



27 de novembro | segunda-feira | 16h



29 de novembro | quarta-feira | 16h





CAIXA PRETA



(dir. Saskia, Bernardo Oliveira | Brasil | 2022 | 51 min)



"A terra é apenas um lugar. Mas nem chega a ser sequer um lugar normal, pois a maior parte do cosmos está vazia. Normal é o vasto e imenso vazio, frio e universal, a noite eterna do espaço em comparação com o qual as estrelas, os seus planetas, já aparecem como algo dolorosamente raro e precioso. Se nos soltassem ao acaso dentro do cosmos, a probabilidade de que surgissemos no planeta ou mesmo em sua vizinhança seria inferior a uma parte de mil milhões, mil milhões, mil milhões..."



21 de novembro | terça-feira | 19h



30 de novembro | quinta-feira | 16h





SESSÃO DE CURTAS DO CURADOR



DESAMOR



(dir. Macário | Brasil | 2019 | 4 min)



DesAmor é um filme que explora as complexidades do amor e o poder do amor próprio. A história segue as experiências de uma pessoa queer preta que vive na Bahia, Brasil, enquanto navega suas paixões, conflitos pessoais e crescimento.O filme desafia a noção convencional de amor, sugerindo que para desamar, é preciso primeiro amar. Ele explora a ideia de que existe mais amor no DesAmor do que no amor tradicional e que o amor próprio é um aspecto crucial desse processo.



+



FEIJOADA TURMALINA



(dir. Coletivo Turmalina | Brasil | 2019 | 37 min)



O documentário “Feijoada Turmalina” aborda o processo de residência artística de 6 jovens artistas negros que residem em Porto Alegre e na região metropolitana. A vivência de cerca de 10 meses proporcionada pelo Coletivo Turmalina e financiada pelo Edital Natura Musical 2021 ofereceu oficinas de produção musical, mixagem, audiovisual e produção executiva.



23 de novembro | quinta-feira | 16h



28 de novembro | terça-feira | 19h







SESSÕES DOS PREMIADOS DO CINEMA NEGRO EM AÇÃO 2022



CATEGORIA LONGA-METRAGEM



GENOCÍDIO E MOVIMENTO



(dir. Andreia Beatriz, Hamilton Borges e Luis Carlos de Alencar | Brasil | 2022 | 60 min)



A montagem de um solo performático, o estouro da revolta, o clamor coletivo das marchas. Arte, organização e raiva contra o genocídio do povo negro. Um manifesto audiovisual gravado entre 2008 e 2016, em Salvador e Rio de Janeiro.



20 de novembro | segunda-feira | 16h



24 de novembro | sexta-feira | 19h



01 de dezembro | sexta-feira | 16h





CATEGORIAS VIDEOCLIPE, CURTA-METRAGEM E VIDEOARTE



DORME PRETINHO - LIA DE ITAMARACÁ



(dir. Lia Letícia | Brasil | 2022 | 8 min)



Um recorte poético da infância de Lia com sua mãe, Matildes. A partir dessas memórias, o clipe navega pelo ofício das mulheres marisqueiras.



+



PROCURA-SE BIXAS PRETAS



(dir. Vinicius Eliziario | Brasil | 2022 | 25 min)



Durante a audição de um teste de elenco, concorrentes realizam um monólogo em que contam as vivências sobre afeto e identidade de duas personagens. Contudo, a cena entregue sobre Darnley e Tigrezza, se entrelaçam com suas próprias vivências criando uma linha tênue entre ficção e realidade.



+



HIATOS



(dir. Marcela Coêlho | Brasil | 2022 | 7 min)



Hiatos é uma video-performance que trata da melancolia como uma ferida colonial aberta, revelando olhares para o tempo, ancestralidade, corpo e morte que se entrelacam em caminhos de transcendencia possiveis para esse estado de apatia coletiva. Utilizando-se da simbologia da encruzilhada como um fluxo sagrado de intersecção entre movimentos cíclicos do cosmos, do espírito humano e do corpo, Hiatos proporciona uma experiência audiovisual em formato espiralado através de composições entre imagem e som.



20 de novembro | segunda-feira | 19h



24 de novembro | sexta-feira | 16h



28 de novembro | terça-feira | 16h







SESSÕES EM PARCERIA COM O NEABI



EU, NÓS… ELAS QUILOMBOLAS



(dir. Ricardo Lubisco, Shandler Guterres, Tatiana Engel Gerhardt | Brasil | 2022 | 78 min)



No Brasil, diante da omissão do governo federal, fundamentada na necropolítica e no negacionismo, a falta de informações levou as comunidades Quilombolas a se responsabilizar pela construção das listas de aptos a receberem a vacina. O documentário dá visibilidade às mulheres que movidas pela ancestralidade, memórias e relações, aliam coragem e afeto para superar o desafio.



21 de novembro | terça-feira | 16h - Seguida de conversa com Tatiana Gerhardt, Roberto Amorin, Tainá Suppi e Patrícia Gonçalves, além de representantes de quilombos de Porto Alegre e da equipe de produção do documentário



27 de novembro | segunda-feira | 19h







QUILOMBO DA FAMÍLIA SILVA



dir. Sérgio Valentim | Brasil | 2012 | 14 min



Este documentário conta a história do primeiro quilombo urbano reconhecido e titulado do Brasil, localizado em uma área nobre, próximo ao centro de Porto Alegre. A resistência desse povo evoca os antepassados que lutaram pela liberdade e que hoje lutam pelos seus direitos e pelas terras que habitam há quase cem anos.



22 de novembro | quarta-feira | 16h - Seguida de conversa com Sérgio Valentim, Sandro Lemos, Ana da Silva, Onir de Araújo e Tânia Dutra