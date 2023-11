Sesc Circo começa nesta terça-feira e vai até domingo

Nesta terça-feira (21), tem início a 8ª edição do Sesc Circo, maior festival circense do Rio Grande do Sul. O evento acontece na cidade de Camaquã até domingo (26), reunindo artistas de várias partes do País que são referência nacional, especialmente, na palhaçaria. Serão realizadas 28 apresentações gratuitas, dentre sessões de rua, shows em escolas e espetáculos no Largo e na Lona Sesc Circo (rua General Zéca Neto, s/n°). Os ingressos devem ser retirados previamente.

Dentre os destaques está a estreia no Rio Grande do Sul do espetáculo Se der corda, da companhia carioca Circo no Ato. Vindo de uma recente turnê pela Europa, o coletivo de artistas apresenta o seu primeiro trabalho infantil em uma montagem sobre quatro amigos sendo transportados por um livro mágico de aventuras, humor e acrobacias.

Outra temática que ganha destaque na edição é a palhaçaria feminina, expressa por grandes referências como Vanderleia Will, do grupo catarinense Pé de Vento Teatro, com o espetáculo Dona Bilica e o Boi de mamão, e a paulista Lu Lopes, com a personagem Palhaça Rubra de O show de variedades da mesma coisa. De Porto Alegre, o grupo NIC Mulheres Palhaças, formado exclusivamente por mulheres, também é atração do festival com o Respira não Pira. Os talentos gaúchos, aliás, ganham espaço na programação com artistas e coletivos de Garibaldi, Caxias do Sul, Santa Maria, Novo Hamburgo, Ivoti e São Francisco de Paula. Ao todo, oito atrações desenvolvidas no Rio Grande do Sul abrilhantam o evento.

Confira a programação:

21/11 (terça-feira)



10h e 15h - Circolando por aí - Cia Espicula (RS)

12h - A Banda do Jerônimo: uma inusitada banda de um homem só - Circo Caramba (SP)

19h - Cortejo com Cosmobloco - Cosmobloco (RS

20h - Se der corda - Circo no Ato (RJ)



22/11 (quarta-feira)



10h - Se der corda - Circo no Ato (RJ)

10h - Circolando por aí - Cia Espicula (RS)



15h e 20h - Jerônimo Show - Circo Caramba (SP)



15h - Encontro Sesc Dramaturgias: "Comicidade Preta" - João Artigos (RJ)



19h - Circolando por aí - Cia Espicula (RS)



23/11 (quinta-feira)



10h - A espera - Odelta Simonetti (RS)



12h - A Banda do Jerônimo: uma inusitada banda de um homem só - Circo Caramba (SP)



15h e 20h - Cabeça de Nego - Coletivo Criadores Circenses (RJ)



19h - O Circo da Rarley - Odelta Simonetti (RS)



24/11 (sexta-feira)



10h - La perseguida - Teatro Vagamundo (RS)



15h e 20h - Dona Bilica e o Boi de Mamão - Pé de Vento Teatro (SC)



15h - Encontro Sesc Dramaturgias: "Comicidade Preta" - João Artigos (RJ)



19h - O Incrível Grillo - Grillo (RS)



25/11 (sábado)



10h - Respira não Pira - NIC Mulheres Palhaças (RS)



16h e 19h30 - O circo dos irmãos saúde - Circo Artetude (DF)



17h - La perseguida - Teatro Vagamundo (RS)



18h - O circo sem teto da lona furada meu - Rafael Schizzi (RS)



26/11 (domingo)