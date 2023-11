Dramaturgo Artur José Pinto, de 'Homens de Perto', morre aos 64 anos

O dramaturgo Artur José Pinto morreu no sábado (18), aos 64 anos, em Porto Alegre. Ele ficou internado durante dois meses no Hospital de Clínicas (HCPA) em decorrência de problemas renais. O humorista era conhecido dos gaúchos principalmente pelo espetáculo "Homens de Perto", grande sucesso da comédia gaúcha. Também rodou o Brasil apresentando as peças "TOC - Uma comédia obsessiva compulsiva" e "Lupi, o musical – Uma vida em estado de paixão", sobre o também gaúcho Lupicínio Rodrigues. Ele escreveu e dirigiu também obras para o cinema e para a televisão.Artur José Pinto deixa um filho, um neto e a ex-esposa. O velório ocorre no Angelus Memorial e Crematório, na Capital gaúcha, entre as 11h e as 17h deste domingo (19). Depois, será realizada uma cerimônia de despedida no mesmo local.