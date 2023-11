Cineasta encerra agenda de 2023 da produtora gaúcha Zapata Filmes no Chile

Nesta segunda-feira (20), começa o tradicional Festival de Cinema de Viña del Mar, que vai até 25 de novembro, no Chile. O Rio Grande do Sul estará representado com A Versão da Anita, da produtora gaúcha Zapata Filmes, que será exibido na seção Panorama do evento tradicional. O título tem se destacado por ter superado um milhão de espectadores na sua versão para TV e pelas suas quatro semanas em cartaz na Itália. O longa recebeu menção especial no Festival de Punta del Este, no Uruguai, no início do ano.



Em A Versão de Anita (La versione di Anita), Anita Garibaldi olha para si mesma e revive sua história, sob seu olhar pessoal e sua voz para reconstituir sua biografia. A obra é dirigida pelo documentarista e historiador italiano Luca Criscenti e protagonizada pela atriz Flaminia Cuzzoli. Documentário coproduzido com a empresa Italiana Land Comunicazione e a RAI Documentari, o filme tem colaboração da escritora Letícia Wierzchowski, da bisneta Annita Garibaldi Jallet e de Adilcio Cadorin, entre outros especialistas.



No festival chileno, o diretor e produtor Juan Zapata também participa como integrante do júri na mostra competitiva.



Produtora com 16 anos de experiência completados no mês passado, a Zapata Filmes tem atualmente representações em Los Angeles, EUA; Porto Alegre, Brasil e Medellín, Colômbia. Especializada em produção, coprodução internacional, product service e distribuição, seu portfólio inclui os premiados longas-metragens ficcionais Another Forever (2016) e Simone (2013) e os documentários A Versão de Anita (2023), Substantivo Feminino (2018), Elo Musica (2018), Ato de Vida (2009), A Dança da Vida (2007) e Fidelidad (2004).



Recentemente, a Zapata Filmes fez parte da produção da série Más Allá de Diego sobre a vida de Diego Maradona para Star+ e lançou em oito países o romance Uma Vez em Veneza (2021), filmado em Veneza, na Itália. As suas obras participaram de mais de 162 festivais ao redor do mundo e já receberam 17 prêmios em países como Estados Unidos, Colômbia, Brasil, Argentina e Itália. Suas produções tiveram distribuição internacional em plataformas e canais como Netflix, Fox, Amazon, RAI TV, entre outros.