Festival Cinema Negro será lançado nesta segunda-feira na Ufrgs

O IV Festival Cinema Negro em Ação será lançado oficialmente nesta segunda-feira (20), Dia Nacional da Consciência Negra. O lançamento ocorrerá às 15h no Salão de Atos (avenida Paulo Gama, 110) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), e fará parte da programação do Novembro Negro, organizado pelo Núcleo de Estudos Africanos, Afro-brasileiros e Indígenas (Neabi - Ufrgs).

O grande homenageado será o escritor e professor, Oliveira Silveira, o Poeta da Consciência Negra, a quem será concedido o título de Doutor Honoris Causa In Memoriam. O Festival presta homenagem ao professor e, na ocasião, também apresenta a programação oficial da quarta edição, bem como as obras da Mostra Especial.

Oliveira Ferreira da Silveira é gaúcho de Rosário do Sul (1941-2009). Foi poeta, intelectual e ativista que, em sua trajetória, marcou a cultura ao apresentar outras possibilidades do negro ser e estar no mundo no Brasil.