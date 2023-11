Exposição homenageia Nega Lu no Centro Cultural da Ufrgs

A exposição Purpurina que reluz: a Realeza desfila para Nega Lu apresenta croquis, fantasias e vídeos do carnaval de 2023, além de objetos históricos da Realeza, escola em ascensão no carnaval de Porto Alegre. Traz uma escola de samba que simboliza a potência do carnaval de Porto Alegre e o desfile que tratou de orgulho, representatividade e respeito. A exposição estará no Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) até 23 de fevereiro de 2024, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. A entrada é franca.