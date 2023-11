Saiba como acontece o Festival Turá neste final de semana

O Festival Turá, tradicional na capital paulista, chega a Porto Alegre pela primeira vez neste final de semana (18 e 19). O evento será realizado no Anfiteatro Pôr do Sol (avenida Edvaldo Pereira Paiva, s/n), marcando a retomada da ocupação cultural no espaço, que não recebe shows desde 2019. Como o manifesto do festival já adianta, a capital gaúcha será palco de dois dias com muita abertura, cultura, mistura e releitura, os quatro pilares que definem o Turá. Os portões serão abertos ao público às 13h. Os ingressos ainda estão disponíveis na plataforma Tickets For Fun, a partir de R$ 196,80 e são vendidos separadamente por dia, ou passaporte.