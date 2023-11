Saiba onde acompanhar o Miss Universo 2023

O 72º concurso Miss Universo ocorre neste sábado (18), às 22h no horário de Brasília, em San Salvador, capital de El Salvador, na Arena José Adolfo Pineda. A transmissão será feita no canal oficial do YouTube do Miss Universo. O evento apresentará 84 candidatas representando suas respectivas nações concorrendo à coroa, que atualmente pertence à estadunidense R'Bonney Gabriel.