Morre Paulo Hesse, ator de 'O Cravo e a Rosa' e 'Paraíso Tropical', aos 81 anos

Morreu nesta terça-feira o ator Paulo Hesse, famoso pelas novelas "O Cravo e a Rosa" e "Paraíso Tropical", aos 81 anos. A informação foi confirmada por amigos do artista e pela página do Museu Brasileiro de Rádio e Televisão, o MBRTV, no Instagram. A causa da morte não foi divulgada.



Nascido Paulo César Boeta, o ator começou sua carreira no teatro, nos anos 1960. Na década seguinte, migrou para a televisão e para o cinema. Suas primeiras novelas foram "Venha Ver o Sol Nascer na Estrada", de 1973, na TV Record, e "O Machão", de 1974, na TV Tupi.



Seu papel de destaque foi o delegado Sansão Farias em "O Cravo e a Rosa", folhetim de 2000 que virou um dos clássicos da TV Globo.



Hesse trabalhou também em outras emissoras. Na Band, por exemplo, atuou na novela "Dulcinéa Vai à Guerra". Em 1982, lançou o folhetim "As Cinco Panelas de Ouro" na TV Cultura, e dois anos depois, em 1984, foi para o SBT atuar em "Jerônimo".



Seu currículo tem ainda os folhetins "Selva de Pedra" e "Desejos de Mulher", ambas da Globo, e "Éramos Seis" do SBT, em que atuou com a veterana Nathalia Timberg.



No teatro, Hesse esteve em dezenas de peças, caso "Antígona", "Macbeth", "O Auto da Compadecida" e, mais recentemente, "De Cara com o Avesso".



Artistas usaram as redes sociais para se despedir de Hesse. Entre eles, está a atriz Daliléa Alaya. "Amigo dos palcos, da vizinhança. Grandioso ator. Você não perdeu a vida. Foi a vida que te perdeu! Você era forte, lindo e claro como o sol. Continue a sorrir, esse teu sorriso contagiante! Encontre-se com Deus e descanse em seus braços", escreveu ela no Facebook.



A atriz Barbara Bruno também homenageou o ator. "Vá em paz querido! Viva Paulo Hesse", escreveu ela na legenda de uma publicação no Instagram.

Segundo o MBRTV, o velório e o sepultamento de Hesse vão ocorrer no Cemitério da Paz, no bairro Morumbi, em São Paulo, nesta quinta-feira (16), a partir de 9h.