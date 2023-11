Thiaguinho promete uma Tardezinha de muito pagode em grande evento no Beira-Rio

O estádio Beira-Rio (Av Padre Cacique, 891) vai abrigar a maior roda de pagode do Brasil neste sábado. A turnê Tardezinha, conduzida pelo cantor Thiaguinho, promete um passeio por clássicos do samba e do pagode das décadas de 1990 e 2000, a partir do palco de 360 graus que é uma das marcas do evento. Os portões abrem às 14h, e ainda há ingressos no site Bilheteria Digital, a partir de R$ 150,00.Criado em 2015, o evento conquistou aproximadamente 1 milhão de pessoas ao longo de sua trajetória, tornando-se uma das mais bem sucedidas atrações do samba e pagode do Brasil. Sempre com convidados especiais no palco, Thiaguinho relembra os tempos do Exaltasamba, grupo que o alçou ao topo do sucesso no segmento, além de trazer inúmeras canções que estão no coração de pagodeiros e pagodeiras Brasil afora.