Richie Ramone resgata clássicos 'ramônicos' com sua banda solo no Opinião

Músico que tocou durante boa parte dos anos 1980 como baterista de uma das bandas lendárias do punk rock, Richie Ramone toca neste sábado (18), às 20h30min, no Opinião (rua José do Patrocínio, 834). No repertório, várias músicas de sua carreira solo, além de clássicos dos Ramones que prometem mexer com a emoção dos fãs. A abertura da noite será da banda Rotentix. Ingressos (a partir de R$ 120,00) seguem à venda pelo Sympla.

Richie integrou o Ramones entre 1983 e 1987, realizando mais de 500 shows com o grupo e gravando os álbuns Too Tough to Die (1984), Animal Boy (1986) e Halfway to Sanity (1987). Ele é o compositor de Somebody Put Something in My Drink, um sucesso 'ramônico' do final dos anos 1980, além de outras músicas da banda como Smash You e I Know Better Now, que devem estar presentes no repertório do show. Após sua saída dos Ramones, Richie colaborou brevemente com Dee Dee Ramone, mas depois desapareceu da cena até 2006, quando iniciou sua carreira solo.