Daya Moraes se apresenta nesta quinta no Teatro de Arena

Daya Moraes, nesta quinta-feira (16), às 20h, no Teatro de Arena (avenida Borges de Medeiros, 835). Os ingressos disponíveis custam a partir de R$ 10,00 e podem ser adquiridos ao contatar a R3D Produtora O Projeto Música no Teatro, uma iniciativa do SindBancários, oferece o show da cantoras, nesta quinta-feira (16), às 20h, no(avenida Borges de Medeiros, 835). Os ingressos disponíveis custam a partir de R$ 10,00 e podem ser adquiridos ao contatar a

Ela subirá ao palco para revisitar seus 15 anos de carreira, com um setlist totalmente autoral pela primeira vez. Daya mostrará sua influência musical através de suas canções, com a interação do DJ Abul e participação especial do rapper Seguidor F.

O Música no Teatro foi concebido como uma forma de apoiar o Teatro de Arena, uma referência de resistência cultural, bem como os talentosos artistas locais.