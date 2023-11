Frescoboys integram a programação do Térreo neste feriado

O Térreo Bar, localizado na Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736) promove nesta quarta-feira (15), a segunda edição do projeto Ao Vivo no Térreo, uma programação que une música e gastronomia. No feriado, o público poderá conferir com entrada franca a performance do grupo Frescoboys. O show inicia às 19h, com entrada franca.