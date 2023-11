Filipe Catto cantando Gal Costa é destaque de festa pré-feriado no Opinião

De volta a Porto Alegre, a gaúcha radicada em São Paulo Filipe Catto reinventa com originalidade e ousadia as canções imortalizadas na voz de Gal Costa no show Belezas são coisas acesas por dentro, que acontece no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) nesta terça-feira (14), véspera de feriado, às 23h. Ingressos a partir de R$ 50,00, no Sympla.

O espetáculo transita por canções clássicas e pérolas contemporâneas do repertório de Gal, como Sua Estupidez (1971), Vaca Profana (1984), Recanto Escuro (2011) e Jabitacá (2015), que ganham ares rock’n’roll através da performance de Catto e sua banda – formada por Michele Abu (bateria), Fábio Pinczowski (guitarra) e Gabriel Bubu Mayall (baixo). Sucesso pelo País, a turnê foi transformada em disco, lançado na metade deste ano.

Após o show, a festa Tieta segue até 5h com as DJs residentes, dentro da proposta de dar espaço à música brasileira de todos os tempos e lugares do Brasil, a partir de uma perspectiva LGBT.