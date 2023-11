Quatro amigos unidos em torno do humor se apresentam no Araújo Vianna

Amigos de longa data, os humoristas Dihh Lopes, Marcio Donato, Afonso Padilha e Thiago Ventura promovem o espetáculo de stand-up 4 Amigos no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) em duas sessões, no domingo (12) e segunda-feira (13), às 20h. Ingressos seguem à venda no site Bileto.Sempre colocando no centro do palco o sentimento de afeição e sintonia que os uniu, os quatro se revezam no palco ao longo do show, sempre com a presença do Mestre de Cerimônias, que apresenta cada um dos outros comediantes durante o espetáculo.