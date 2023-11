Feira do Livro de Porto Alegre recebe Palco ComicCon neste sábado

Neste sábado (11), os nerds e geeks gaúchos podem presenciar uma parceria inédita. A Feira do Livro de Porto Alegre vai trazer um pouco da experiência do maior evento de quadrinhos e cultura pop do Estado para a sua 69ª edição, com o Palco ComicCon RS. A programação acontece das 10h às 20h, no Espaço Jovem Banrisul Vero, com entrada franca.

Entre os bate-papos, estão temas como os 85 anos do Superman, o mercado de dublagem no estado, a febre dos multiversos na cultura pop e as produções true crime inspiradas em casos reais. Outros destaques do dia incluem o painel Que História é Essa?, com autores de quadrinhos compartilhando bastidores e inspirações das suas obras e a oficina Criando Heróis e Universos, onde o público vai ter a chance de aprender a fazer uma HQ do zero.

Além disso, o evento traz para a feira atrações queridas pelos fãs, o Desfile Cosplay e o K-Pop Show. Fechando a maratona de atividades do sábado, o desfile cosplay infantil oferece medalhas a todos os participantes e o desfile adulto conta com premiação para o vencedor.