Esteban Tavares faz show no 4º Distrito neste sábado

Beba Cultura Live do 4Beer, no 4º Distrito (avenida Polônia, 200). Desta vez, trazendo ao palco, às 20h, o ex-Fresno Rodrigo Tavares, conhecido como Esteban Tavares. Ele apresenta a tour comemorativa dos 10 anos de lançamento do álbum ¡Adiós Esteban! com as canções do disco e outros sucessos de sua carreira. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla Neste sábado (11), acontece a terceira edição do projeto, no 4º Distrito (avenida Polônia, 200). Desta vez, trazendo ao palco, às 20h, o ex-Fresno Rodrigo Tavares, conhecido como. Ele apresenta a tour comemorativa dos 10 anos de lançamento do álbum ¡Adiós Esteban! com as canções do disco e outros sucessos de sua carreira. Os ingressos estão à venda na plataforma, a partir de R$ 50,00.

O evento começa às 16h, com bailinho ao som do DJ Moza Vaz. Às 18h30 quem sobe ao palco com um repertório de cantoras clássicas da música brasileira é Anaí Correa. Esta será a última edição do projeto em 2023.

Ao anunciar sua saída da Fresno em 2012, o músico decidiu tomar um tempo para si e voltar seu foco no desenvolvimento e produção de ¡Adiós Esteban!. Atualmente, Esteban se vê mais conectado do que nunca com seu primeiro álbum de estúdio.