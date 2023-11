A vida leva Zeca Pagodinho de volta a Porto Alegre

Um dos maiores nomes do samba volta a Porto Alegre, neste sábado, para mais um show na Capital. Zeca Pagodinho apresenta, às 21h, no palco do Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685), os maiores sucessos de sua carreira. Restam poucos ingressos à venda na plataforma Sympla, a partir de R$ 145,00.

Nascido em uma família de cinco irmãos no bairro do Irajá, Zeca começou sua carreira nas rodas de samba do Rio de Janeiro. Uma paixão, a música o atraía mais do que a escola. Durante sua adolescência, o partido-alto foi ganhando força nos subúrbios e, entre uma canção e outra, ele se virava como podia, fazendo de tudo - foi até anotador de jogo do bicho a certa altura. Nessa época, ele conheceu outra grande figura do samba, Arlindo Cruz, com quem colaborou em Meu Poeta, anos depois.

Já nos anos 1980, Zeca foi ganhando notoriedade com suas composições. Apesar de quatro décadas de carreira, ele continua com seu jeito de deixar a vida lhe levar. "Eu nunca me apeguei ao sucesso, eu gosto das coisas simples, dos amigos", disse o sambista, em entrevista ao Jornal do Comércio.

Sua primeira composição gravada foi Amargura, pelo grupo Fundo de Quintal. A proximidade fez Zeca conhecer sua madrinha, Beth Carvalho, falecida em 2019, com quem gravou Camarão que dorme a onda leva, e assim, além das suas letras, passou a ser reconhecido também pela voz. Na mesma época, Alcione ainda registrou outra composição de Zeca, em co-autoria de Sombrinha e Jorge Aragão, Mutirão do amor. Na hora de falar sobre suas referências no samba, o cantor é diplomático: "são muitas, não poderia citar e correr o risco de deixar alguém de fora".

Em 1986, o cantor e compositor lançou seu primeiro disco solo, intitulado Zeca Pagodinho, que vendeu mais de um milhão de cópias. Já no seu primeiro trabalho, ele cantou músicas que fazem sucesso até hoje, como Spc e Judia de mim. No ano seguinte, ao mudar de gravadora, Zeca lançou o álbum Patota do Cosme. Nos próximos seis anos, ele gravou um álbum por ano, com a maioria das canções sendo compostas pelo próprio sambista.

Em 1999, Zeca gravou um álbum ao vivo, com convidados como sua querida amiga Beth Carvalho, Dudu Nobre e Chico da Curimba. Já em 2002 ele se tornou de vez uma atração global, com o lançamento de Deixa a vida me levar, e a música título ganhou um Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode. No país do futebol, a mesma música, talvez a mais conhecida de sua carreira, foi considerada um hino do penta do Brasil na Copa do Mundo de 2002.

Lançando álbuns quase todos os anos, Zeca segue emplacando hits e colaborando com outros artistas, na composição e também na execução das músicas. Amante do Carnaval, ele já homenageou a Portela, sua escola de samba do coração, no disco Uma prova de amor, em 2008. Ele também foi homenageado por outras escolas, como a Grande Rio, no último Carnaval. Mas os dias de festa no sambódromo ficaram para trás. "Chega de Carnaval pra mim, eu tô com quatro netos, quero curtir meus netos", afirma o sambista.

Em 2010, Zeca lança seu 22º álbum, em homenagem a sua madrinha Beth Carvalho. Três anos depois, comemora 30 anos de carreira, com Zeca Pagodinho Multishow Ao Vivo: 30 anos, Vida que Segue. Neste trabalho, ele celebra a música brasileira e canta Trem das Onze, de Adoniran Barbosa, e Aquarela Brasileira, de Silas de Oliveira, entre outros clássicos. Em 2014, ele lançou o Sambabook Zeca Pagodinho, projeto multimídia com CD, DVD e livro. Grandes artistas como Alcione, Arlindo Cruz, Diogo Nogueira, Gilberto Gil, Jorge Aragão, Lenine, Maria Rita, Beth Carvalho, Djavan, Marcelo D2, Jorge Ben Jor e outros, interpretam músicas compostas por Zeca.

Após um hiato de lançamentos inéditos, o sambista surge novamente com o álbum Ser Humano, em 2015. Já no ano seguinte, o seu sítio em Xerém, bairro de Duque de Caxias, volta a ser palco do Quintal do Pagodinho, e recebe atrações como Maria Bethânia, Paulinho da Viola e João Bosco. Zeca se une à baiana Maria Bethânia novamente em 2018, na turnê De Santo Amaro a Xerém, que passou por alguns estados brasileiros, mas não no território gaúcho. No mesmo ano, ele ainda realizou uma turnê solo pela Europa.

2019 foi o ano do último lançamento de um álbum pelo sambista, mas também foi marcado pelo triste falecimento de sua amiga Beth Carvalho, botafoguense como Zeca. Já com 64 anos de vida e 40 de carreira, Zeca diz que o mais importante agora é sua família, curtir a vida com os netos, principalmente, e não tem planos de lançar novo álbum. Mas o sambista continua com seus shows, atraindo fãs de todas as idades, que lotam os espaços para lhe ver, e diz estar animado para voltar para a capital gaúcha neste sábado. "Eu adoro Porto Alegre, ô lugar bom, vou aí desde o início da minha carreira, amo, amo, amo!".