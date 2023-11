Orgulho negro será destaque da Virada Sustentável POA 2023

A Virada Sustentável POA 2023 segue com programação nos próximos finais de semana, até o dia 19 de novembro, em locais tradicionais da Capital. Transformada na Casa dos ODs, a Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) é um desses pontos, onde a cultura e o orgulho negro serão destaques neste final de semana. Toda a programação é gratuita.

Hip hop, poesia falada, instalações de artes visuais, mostra audiovisual, teatro, música, dança e educação para sustentabilidade fazem parte da programação. Na sexta-feira (10), a programação é voltada para público escolar, que vai desfrutar de apresentações teatrais e circenses. No Teatro Bruno Kiefer, a partir das 14h, acontece o espetáculo Adivinha O Que É?, com coreografia de Carlota Albuquerque e direção-geral de Juliana Barros. Às 16h, acontece o espetáculo Cubo na Roda , com a dupla GomesNinow. O dia se encerra com o show Black Power - Nego Tarso Homem Banda, a partir das 18h30. A equipe da Kombina acompanhará toda a sequência do dia com atividades voltadas ao público infantil.

Entre os destaques do sábado (11) está uma apresentação do Restinga Crew, o popular grupo de dança hip hop da Restinga. Também acontece uma performance do Slam do Vida, uma competição de poesia falada (Poetry Slam), e muita música com a DJ Elle P e com o grupo Conexão Katrina.

No domingo (12), o foco é o samba de gerações. O evento começa com uma performance comandada por Vini Brito, especialista em Carnaval, com participação de dois baluartes do Carnaval de Porto Alegre, Mestre Nilton e Sandro Ferraz. Em seguida, uma roda de samba tomará o palco. O dia se encerrará com o bloco "Avisem a Shana que sábado vai chover."

A Virada é um festival pautado pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Na edição deste ano, quatro serão os eixos principais: redução das desigualdades (ODS 10), consumo e produção responsáveis (ODS 12), ação contra a mudança global do clima (ODS 13) e vida terrestre (ODS 15).