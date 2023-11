Festival Avante anuncia lineup completo e novo local em Porto Alegre

A primeira edição do Festival Avante chega a Porto Alegre nos dias 11 e 12 de novembro. Apostando em uma experiência musical única, o festival vai reunir mais de 30 artistas regionais e nacionais em dois palcos e em novo local, no FV 4° Distrito, no bairro Navegantes.Com mais de 20 horas de música previstas para o festival, a organização do festival espera reunir 3 mil pessoas por dia, para celebrar os artistas e a produção de música e arte. O festival busca promover o encontro entre artistas consagrados e talentos emergentes, estimulando o diálogo e a troca de experiências, além de uma mistura de ritmos, sons e públicos. "Queremos proporcionar uma experiência única aos participantes, onde a música seja o elo condutor de momentos memoráveis", afirmou Gabriel Cevallos, diretor artístico do festival.No Palco Avante, estarão as bandas, com grandes ou pequenas formações e sonoridades e gêneros que extrapolam fronteiras. Se apresentam neste palco no sábado (11), nomes como o cantor baiano Tom Zé, a cantora baiana Karina Buhr, o rapper gaúcho Nego Joca, a banda baiana Àttooxxá, a paulista Sophia Chablau, o produtor musical e DJ baiano Ubunto e o músico carioca residente em Paris Diogo Strausz.No espaço Avante Club, o foco é o ritmo para pistas. Estarão neste palco no sábado (11) nomes como o DJ carioca RaMeMes, a cantora referência do funk carioca Deize Tigrona que se apresenta com Chernobyl e o norte-americano Demi Riquísimo.No segundo dia de festival, domingo (12), sobem ao Palco Avante nomes como o grupo afro-gaúcho Ialodê, a banda instrumental gaúcha Trabalhos Espaciais Manuais (TEM) com participação do músico pernambucano Di Melo, o grupo gaúcho de rap Da Guedes que canta com Cristal, o rapper FBC e o grupo oriundo do Carnaval carioca TechnoBrass.O Avante Club recebe no domingo (12) artistas como a paulista Malka, o coletivo nascido no Rio de Janeiro Brasil Grime Show com participação dos MCs Mikaa e Felipe Deds, e a paulista Badsista.Os ingressos para o Festival Avante variam de R$50,00 (meia-entrada para um dia apenas) a R$200 (inteira passaporte), de acordo com cada lote disponível. A venda acontece pelo site https://shotgun.live/pt-br/festivals/festival-avante. O Festival Avante é apresentado pela Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e Elev Energy Drink, tem patrocínio de Heineken e financiamento Pró-Cultura RS. Realização de Kino Beat Produções e Neue. Mais informações no site https://festivalavante.com.br/.