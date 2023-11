Paulo Ricardo chega a Porto Alegre com sua nova turnê nesta sexta-feira

O cantor Paulo Ricardo chega a Porto Alegre com sua nova turnê, Rock Popular, nesta sexta-feira (10), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80). Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Uhuu e na bilheteria do teatro.

Comemorando os mais de 35 anos de carreira, com seus grandes sucessos, tanto no RPM quanto solo, o show Rock Popular ainda homenageia o rock nacional com clássicos que marcaram as últimas décadas, de Raul Seixas a Cazuza passando por Legião Urbana e Lulu Santos mas também trazendo novidades e esbanjando energia e vitalidade com o seu novo hit Herói Made in Brazil.

No formato de quarteto que o consagrou - Paulo Ricardo (baixo e voz), Ícaro Scagliussi (guitarra), Henrique Ark (teclados) e Badel Basso (bateria) - além de uma superprodução de som e luz, em uma verdadeira celebração, Rock Popular é pensado como uma verdadeira festa para fãs do rock nacional.