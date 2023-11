Cainã Cavalcante é a próxima atração do Mundo do Violão no Farol Santander

Um dos mais aclamados nomes da nova geração do violão brasileiro, Cainã Cavalcante é a próxima atração do ciclo Mundo do Violão no Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1.028), com show nesta quinta-feira (9), às 20h. Neste espetáculo, que marca sua estreia solo em Porto Alegre, Cainã vai visitar obras de seus discos, com um olhar especial sobre a obra do violonista Garoto, editada no disco Sinal dos tempos, de 2021. Ingressos (R$ 35,00, com opções de meia entrada) à venda no site do Farol Santander. Com pouco mais de 20 anos de carreira, Cainã Cavalcante nutre parcerias nos palcos e em gravações com grandes nomes da música do mundo. Logo no início de sua caminhada, aos 10 anos de idade, Cainã foi vencedor do concurso de violão erudito Musicallis, realizado em São Paulo no ano 2000. Lançou discos como Morador do Mato (2002), que ressalta a parceria com seu padrinho de batismo Patativa do Assaré, Samburá (2005), além de parcerias com Zé Paulo Becker (Parceria, de 2015) e Adelson Viana (Nessa praia, 2019, em homenagem a Dominguinhos).