Heloísa Marshall lança o EP Fantasias de Poder em espetáculo no Espaço Hum

Família, dinheiro e corrupção são alguns dos temas das canções de Heloísa Marshall, que faz lançamento oficial de seu EP Fantasias de Poder nesta sexta-feira, às 21h30min, no Espaço Hum (Rua da Conceição, 15). A partir de uma sonoridade pop intensa, a artista une sonoridades clássicas, funk e eletrônicas em narrativas envolventes sobre temas espinhosos do cotidiano brasileiro. Ingressos a partir de R$ 20,00 no Sympla. Com 23 anos, a porto-alegrense Heloísa Marshall vem desenvolvendo este projeto desde 2019, quando a primeira letra foi escrita. Em 2021 começaram as produções, que aconteceram de forma independente. As faixas Corrupta, Família de Fachada e +++ formam esse projeto, propondo um debate acerca desses temas que estão onipresentes nos dias de hoje, seja nas redes, nas notícias, nos discursos inflamados do tribunal da internet, nos plenários, tribunas e churrascos de família. As atividades começam às 19h, com apresentações de DJ Ju QVDO e DJ Beili. Após o show de Heloísa Marshall, a função segue com DJ Posada.