Rope Phoenix faz performance com shibari no Vem Voar Studio

Surgida no Japão feudal, a técnica erótica do shibari (que significa prender/ amarrar) deixou de ser um costume exclusivo dos samurais para ser executada abertamente em frente ao público. Adepta da prática, a rigger (como é chamada quem amarra) Rope Phoenix (nome artístico da gaúcha Ana Paula Stock) irá realizar, em Porto Alegre, uma performance no Vem Voar Studio (Cel. Fernando Machado, 169/ apt. 3) às 18h deste sábado (11). Os ingressos estarão à venda no local por R$ 35,00.Nesta mesma data e local, a artista também irá ministrar uma oficina de shibari, com duração das 10h às 17h30min. Neste caso, as inscrições devem ser feitas pelo Instagram @rope_phoenix ou pelo telefone/whatsapp 21- 9.6951.2970. O investimento custa R$ 350,00.Fundadora do Coletivo Wabi-sabi (grupo artístico de shibari no Rio de Janeiro), Rope Phoenix entrelaça as pessoas com cordas de juta ou cânhamo, promovendo movimentos e sensações que podem levar a um estado meditativo. Nessa prática, a comunicação se dá através das cordas, porém, as intenções, desejos e limites são estabelecidos antes da amarração iniciar.Primeira brasileira a participar do maior festival de shibari europeu (Eurix), em 2022, e única representante do País no mesmo evento em 2023, Ana Paula recentemente realizou residência artística no Instituto de Cultura e Pesquisa do Corpo e Sexualidade em Berlim (IKSK), onde também ministrou oficinas da técnica.Nessa investida no Vem Voar Studio (espaço por onde já passaram inúmeros criadores, performers e oficineiros de artes visuais, dança, teatro e circo), ela leva ao local uma nova possibilidade artística, inserida entre os diversos cursos que a casa oferece tanto no formato on-line como no presencial.