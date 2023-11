Espaço de Artes da Ufcspa inaugura nova exposição de Andréa Brächer

A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (Ufcspa), por meio do Núcleo Cultural, inaugura nesta terça-feira (7), às 19h, no Espaço de Artes (rua Sarmento Leite, 245), a exposição Ygapó - Floresta Encantada de Águas, da artista Andréa Brächer, com curadoria de Letícia Lau. A visitação é de segundas às sextas, das 10h às 20h, e sábados das 9h às 12h, até o dia 14 de dezembro. A entrada é gratuita.

A exposição Ygapó - Floresta Encantada de Águas reúne fotografias, com matriz em cianotipia, e um vídeo realizados pela artista Andréa Brächer na região do Baixo Amazonas, em Alter do Chão, no Pará, onde captou mais de mil imagens durante uma imersão fotográfica.

Brächer, com suas práticas e pesquisas centradas nos processos históricos, apresenta uma produção que une o histórico e o contemporâneo, ou seja, revisita as práticas analógicas aliadas às práticas digitais, dentro de uma linguagem da fotografia expandida.