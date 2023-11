Matthew Perry é enterrado com presença de colegas de 'Friends'

Agência Estado

Familiares e colegas de elenco de Matthew Perry, conhecido pelo papel como Chandler Bing na série 'Friends', se reuniram esta semana para o sepultamento do ator, morto aos 54 anos, no dia 27 de outubro. Segundo o TMZ, a cerimônia foi realizada na sexta-feira (3), no Forest Lawn Memorial Park, um renomado cemitério nas proximidades das Colinas de Hollywood, em Los Angeles.No funeral, estiveram presentes Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow, que compartilharam a tela com Perry no seriado. A escolha do local do enterro foi aparentemente carregada de significado, uma vez que o cemitério está localizado a poucos metros dos estúdios da Warner, onde a série foi gravada.Conforme o TMZ, a cerimônia foi discreta com pouco mais de 20 pessoas presentes. O caixão de Matthew Perry teria sido carregado por membros da família, incluindo a mãe, Suzanne Morrison, o pai, John Bennett Perry, e o padrasto, Keith Morrison.A morte do ator, que surpreendeu fãs em todo o mundo, continua sendo investigada. Ele foi encontrado morto em uma banheira na casa dele. As autoridades acreditam que o ator tenha falecido por afogamento.