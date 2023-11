Ras Vicente interpretará temas de alguns dos maiores pianistas do jazz

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440) recebe neste sábado (4), às 16h, o quinteto liderado pelo pianista gaúcho Ras Vicente para um show gratuito e ao ar livre, em frente ao prédio do centro cultural. Ao lado do baterista Martin Estevez, do guitarrista Pedro Moser, do contrabaixista Matheus Pasqualli e do saxofonista Ronaldo Pereira, ele tocará músicas autorais e temas de alguns dos maiores pianistas do jazz, como Bill Evans, McCoy Tyner e Herbie Hancock. Em caso de chuva, o show acontecerá em um espaço fechado com distribuição de senhas por ordem de chegada.

A apresentação marca o encerramento da série de shows gratuitos do Preview Poa Jazz Festival, projeto que precede o evento, marcado para acontecer de 24 a 26 de novembro, no BarraShoppingSul. A programação especial de aquecimento também recebeu o multipremiado saxofonista argentino Gustavo Musso; as irmãs mineiras Luísa Mitre e Natália Mitre do Duo Mitre; o Café Trio, formado pelo baixista Nico Bueno, o pianista Luiz Mauro Filho e o baterista Kiko Freitas; além do renomado compositor, pianista e arranjador brasileiro Túlio Mourão.