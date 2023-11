Fundação Iberê abre a exposição Resistência de Thiago Martins de Melo no sábado

Resistência, do artista maranhanse Thiago Martins de Melo neste sábado (4) às 14h. Com curadoria do islandês Gunnar B. Kvaran, a mostra confronta o espectador com quatorze obras de grandes dimensões e complexidade. Em dias de abertura de exposição e quintas-feiras, a entrada é gratuita. Nos outros dias, os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla , A Fundação Iberê inaugura a exposição, do artista maranhanse Thiago Martins de Melo neste sábado (4) às 14h. Com curadoria do islandês Gunnar B. Kvaran, a mostra confronta o espectador com quatorze obras de grandes dimensões e complexidade. Em dias de abertura de exposição e quintas-feiras, a entrada é gratuita. Nos outros dias, os ingressos podem ser adquiridos na plataformaa partir de R$10,00.

O artista também foi convidado para fazer uma imersão na obra de Iberê Camargo e realizar a curadoria de outra exposição que inaugura no mesmo dia, Iberê Camargo: Vivo como as árvores, de pé, em parceria com Gustavo Possamai, responsável pelo acervo do pintor gaúcho. Iberê se preocupava com as questões político-socioambientais e, nesta mostra, Martins de Melo e Possamai apresentam um recorte de 146 trabalhos, revelando um aspecto fascinante da personalidade e da obra de Iberê Camargo a partir do acervo da Fundação.