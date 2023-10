Roger Waters traz a Porto Alegre clássicos do Pink Floyd e de sua carreira solo

Os fãs de rock progressivo têm um compromisso inadiável na Arena do Grêmio (Padre Leopoldo Brentano, 110) nesta quarta-feira (1), a partir das 21h. Roger Waters traz a Porto Alegre sua turnê This is Not a Drill, revisitando clássicos do Pink Floyd e de sua carreira solo em um espetáculo de forte conteúdo musical, visual e político. Ingressos, a partir de R$ 170,00, seguem à venda pela plataforma Eventim.



O show This is Not a Drill marca a despedida de Roger Waters das grandes turnês internacionais. O show traz cerca de 20 músicas, entre trabalhos solo de Waters e também do período em que foi o principal compositor do Pink Floyd, grupo que revolucionou o rock em escala global. Presentes no setlist estão Us & Them, Comfortably Numb, Wish You Were Here e Is This The Life We Really Want?, entre outras. Waters também apresenta uma nova composição, The Bar.

Segundo o que o próprio artista diz em seu material promocional, o espetáculo é sua "primeira turnê de despedida" e "uma nova e inovadora extravagância cinematográfica/rock and roll, é uma acusação impressionante da distopia corporativa na qual todos nós lutamos para sobreviver e um apelo à ação para amar, proteger e compartilhar nosso precioso e precário lar planetário."



A Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) alerta os motoristas que, nas horas anteriores ao show, serão fechadas para o trânsito de veículos a alça de acesso à BR-448 (Rodovia do Parque) e a Avenida Padre Leopoldo Brentano. A orientação para os condutores é chegar com antecedência e não estacionar em locais proibidos pela sinalização, em especial canteiros e entrada A abertura dos portões está prevista para as 17h. O show de abertura, com Renato Borghetti, começa às 19h.