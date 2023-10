Sala Redenção apresenta mostra sobre movimento punk a partir de quarta-feira

De 1° a 17 de novembro, a Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333) apresenta a mostra Quero uma festa que não tenha Beatles. A programação exibe filmes que apresentam diferentes registros e perspectivas da contracultura punk, com foco em clássicos estrangeiros que marcaram a história do movimento e realizações locais atravessadas pelos seus ideais. A entrada é franca.

O cinema punk descreve uma estética particular que remete à velocidade, energia frenética, ironia, anomia e desilusão, características fundamentais da música punk.

Além da projeção dos filmes, a mostra promove atividades que incentivam a troca de ideias e de experiências. O documentário This Is Canoas, Not POA! ganha uma exibição comentada nesta quarta-feira (1°), às 19h, contando com a participação do diretor Wender Zanon.

A programação ainda apresenta duas sessões especiais. O cinema universitário recebe a estreia de A Casa das 7 Vampiras, da diretora Pomba Cláudia, no dia 10 de novembro, sexta-feira, às 19h, contando com um debate com o elenco e a equipe de produção do filme. Em seu encerramento, no dia 17 de novembro, sexta-feira, às 19h, a mostra exibe um filme surpresa (o primeiro filme punk da história), e promove um momento de troca de zines.





PROGRAMAÇÃO:





THE BLANK GENERATION



(dir. Amos Poe, Ivan Kral | EUA | 1976 | 55 min)



O primeiro dos "filmes caseiros" DIY lançados da cena punk rock dos anos 1970 na cidade de Nova York. Contém registros de Blondie, Patti Smith, The Ramones, Television, Talking Heads, New York Dolls, The Heartbreakers, The Shirts e Robert Gordon.



01 de novembro | quarta-feira | 16h



08 de novembro | quarta-feira | 19h



13 de novembro | segunda-feira | 16h







THIS IS CANOAS, NOT POA!



(dir. Wender Zanon | Brasil | 2021 | 122 min)



Canoas tem muito a mostrar no que diz respeito a uma cena musical independente, plural, criativa, e o mais importante, unida. Bandas, casas noturnas, estúdios, produtores e lojas de discos. Tudo que uma cena musical necessita para ser formada está muito bem documentado aqui.



01 de novembro | quarta-feira | 19h + debate com Wender Zanon



03 de novembro | sexta-feira | 16h



09 de novembro | quinta-feira | 16h







MANIFESTO CANIBAL



(dir. Peter Baiestorf, Coffin Souza | Brasil | 2007 | 7 min)



Uma coletânea de imagens inéditas de arquivo da Canibal Filmes com um bom resumo do conteúdo filosófico do livro, narrado pelos autores. Agora até mesmo você, inútil que não gosta de ler, pode se deliciar e ter uma base mínima de ânimo para fazer seu próprio filme.



+



CRIATURAS HEDIONDAS



(dir. Peter Baiestorf | Brasil | 1993 | 78 min)



Um cientista marciano, Dr. Rottenberg, vem ao planeta Terra para fazer experiências nos humanos através de sua fórmula de exterminar a dor e reviver os mortos, preparando o planeta para uma invasão em massa de Marte. Em seu caminho aparece Hannsmorgue, um marciano combatente do mal, enterrado na Terra há um século atrás e que foi revivido acidentalmente pela fórmula do Dr. Rottenberg.



03 de novembro | sexta-feira | 19h



06 de novembro | segunda-feira | 19h



14 de novembro | terça-feira | 16h







CURTAS DE GAROTAS REBELDES:



CONVERSAS DE GUERRILHEIRA



(dir. Vivienne Dick | Reino Unido | 1978 | 28 min)



8 rolos não editados de filme super-8, cada um consistindo em uma entrevista com uma mulher em tempo real.



+



EU ERA UMA ADOLESCENTE SERIAL KILLER



(dir. Sarah Jacobson | EUA | 1993 | 27 min)



É a história de Mary, uma garota de 19 anos que se farta da atitude sexista dos homens e decide matá-los.



+



NÃO EXISTE PÔR DO SOL



(dir. Janaína Lacerda | Brasil | 2022 | 16 min)



Um terraplanista, Cláudio Wagner, viaja até a praia para refutar a teoria da terra redonda porém, no caminho, coisas estranhas acontecem.



06 de novembro | segunda-feira | 16h



13 de novembro | segunda-feira | 19h







OS FILMES PUNK DO CAPITÃO ZIP



Vídeos caseiros de punk britânicos, filmados por Phil Munnoch entre 1978 e 1981.



07 de novembro | terça-feira | 16h



10 de novembro | sexta-feira | 16h



16 de novembro | quinta-feira | 16h







JUVENTUDE DECADENTE



(dir. Penelope Spheeris | EUA | 1981 | 100 min)



Relata o movimento punk rock em Los Angeles no início dos anos 80. Em 1981, o comandante da LAPD Daryl Gates exigiu que o filme não fosse mais exibido na cidade. Inclui apresentações de The Bags, Black Flag, Circle Jerks, Catholic Discipline, Fear, The Germs e X.



07 de novembro | terça-feira | 19h + debate com Edu K, Julia Barth e Polaca Rocha. Mediação de Ana Pla



17 de novembro | sexta-feira | 16h







A CASA DAS 7 VAMPIRAS



(dir. Cláudia “Pomba” Borba | Brasil | 2023 | 24 min)



Na busca de exterminar os “cor-de-rosa” do mundo e invocarem o retorno de seu messias, os “bos tauro” acabam abrindo um portal diferente. A leitura incorreta do livro misterioso os conecta à Casa das 7 Vampiras: clã de vamps sedentas que há séculos vivem em escassez de sangue humano. Da pregação absurda ao banho de sangue, uma anedota vampiresca do Brasil hoje.



10 de novembro | sexta-feira | 19h - LANÇAMENTO + debate com Pomba Cláudia, Mariana Pellin, Marina Tobias, Julia Barth, Roberta Ribeiro, Samy Sfoggia, Graziela Souza, Julia Tarrago, Patrícia Morini e Kiko Noir







VOCÊ ME MATOU PRIMEIRO



(dir. Richard Kern | EUA | 1985 | 11 min)



Três manequins dispostos ao redor da mesa de jantar de ação de graças fazem a vez de vítimas de um assassinato brutal.



+



FILME SURPRESA



O primeiro filme punk da história!



17 de novembro | sexta-feira | 19h + troca de zines