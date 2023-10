Com programação intensa, 69ª Feira do Livro de Porto Alegre começa nesta sexta-feira

Com o tema “Quem lê, sabe o caminho”, começa na sexta-feira (27) a 69ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. O evento literário da Capital acontece até o dia 15 de novembro na Praça da Alfândega, trazendo uma intensa agenda ligada ao mercado do livro. A abertura oficial ocorre às 18h, no Espaço Petrobras Carlos Urbim. Na quinta-feira (26), era possível ver os últimos preparativos em andamento, em especial a montagem das bancas para o evento literário.



Neste ano, o patrono é o escritor e cineasta Tabajara Ruas. Durante os 20 dias de evento, a população poderá passear pelos 110 estandes e participar de uma intensa programação cultural, que envolve mais de 630 sessões de autógrafos, 15 oficinas de escrita e literatura e 155 palestras.



A expectativa do presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Maximiliano Ledur, é de que um grande público visite a Feira. “O livro é a base para tudo e a leitura de um livro pode fazer com que as pessoas façam algo diferente. Estamos trazendo muitas atrações para a Feira, além do debate de temas que promovam a igualdade, inclusão, meio ambiente, fundamentais para termos uma sociedade mais justa”, afirma, em material promocional do evento.

Nesta edição, a Feira receberá doações de livros para as bibliotecas dos municípios atingidos pelas enchentes de setembro no Vale do Taquari. O ponto de coleta ficará no estande do Banco de Livros do Rio Grande do Sul, em frente ao Memorial do Rio Grande dos Sul. As doações serão direcionadas ao Banco de Livros, que organizará a entrega dos materiais às escolas dos municípios.