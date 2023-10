Indicado ao Oscar, Os delinquentes estreia nos cinemas nesta semana

O argentino Rodrigo Moreno assina o roteiro e direção de Os delinquentes, filme escolhido para representar a Argentina no Oscar. Exibido pela primeira vez no Brasil no Festival do Rio, o longa estreia nos cinemas gaúchos, com distribuição da MUBI, em parceria com a Vitrine Filmes e tem classificação indicativa de 14 anos. O filme fez sua estreia mundial na mostra Un Certain Regard, do Festival de Cannes. Trata-se de uma coprodução entre Argentina, Brasil (pela produtora Julia Alves), Luxemburgo e Chile. A produção do longa levou mais de quatro anos, pois no meio do processo aconteceram a pandemia de Covid-19.