Música inédita dos Beatles, 'Now and Then' ganha data de lançamento

Descrita como a última canção dos Beatles, "Now and Then" ganhou, enfim, uma data de lançamento. A faixa inédita deve ser lançada na semana que vem, às 14h do dia 2 de novembro, no horário britânico. No Brasil, é o equivalente às 11h.



Feita com Inteligência Artificial (IA), que extraiu e limpou a voz de John Lennon de uma demo dos anos 1970, a música reuniu Paul McCartney e Ringo Starr, os membros ainda vivos da banda britânica.

O lançamento será acompanhado de versões remasterizadas dos álbuns vermelho e azul, como são conhecidas as coletâneas dos Beatles lançadas entre os anos 1960 e 1970, que incluem "Love Me Do" e "The Long and Winding Road".

"Lá estava, a voz de John, cristalina. É muito emocionante. E nós todos tocamos nela, é uma gravação genuína dos Beatles. Em 2023, poder ainda trabalhar numa música dos Beatles, e lançar uma canção que o público nunca ouviu, é muito animador", disse Paul McCartney em comunicado à imprensa.

"É o mais próximo que chegaremos de tê-lo de volta no estúdio, então foi muito emocionante para nós. Era como se John estivesse lá, sabe", completou Ringo Starr.

Escrita originalmente por Lennon em 1970, logo após a separação da banda, "Now and Then" é uma canção de amor e de perdão, destinada a um amante ou amigo. A música foi parar nas mãos de McCartney após a morte do ex-companheiro de banda, em 1980.