Demétrio Xavier faz recital em homenagem a Atahualpa Yupanqui

, o cantor gaúcho Demétrio Xavier , nesta quinta-feira (26), às 20h, no CHC Santa Casa (av. Independência, 75). Os ingressos custam R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira) e estão à venda pela plataforma Sympla. Especializado na música crioula do Uruguai e da Argentina

Na ocasião, o artista gaúcho deve apresentar a música e literatura do compositor argentino através de canto, guitarra e texto, enquanto prenuncia e anuncia o nascimento de seu primeiro livro autoral, Cevando a palavra, previsto para ser lançado antes do final deste ano.



Há 40 anos "juntando cantos" da História e da Cultura Popular para elaborar o seu próprio repertório, Xavier também relata A Lenda do Vento em um livro fundamental de Atahualpa: O Canto do vento. Assinando a tradução desta que é a obra principal do autor em prosa, ele se prepara para lançar também esta publicação ainda em 2023 pela Editora Coragem.



Segundo o material de divulgação destes dois livros, inéditos em português, ambas as obras têm caráter de autobiografia, com relatos "das andanças" de Yupanqui - e consolidam seus principais pontos de vista sobre a cultura crioula e o drama social e existencial de trabalhadores rurais, gaúchos e indígenas.