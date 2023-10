Black Flag e L7 trazem sonoridades do grunge ao hardcore no palco do Opinião

Dois nomes de referência no underground do rock mundial, as bandas Black Flag e L7 estarão nesta quarta-feira (25) no Opinião (rua José do Patrocínio, 834), a partir das 19h. Ícones do punk rock e hardcore, o Black Flag vai executar seu clássico segundo álbum, My War, na íntegra. Por sua vez, a L7, quarteto feminino que deslanchou junto ao grunge dos anos 1990, vai abrir a noite com uma seleção de seus maiores sucessos. Ingressos (a partir de R$ 180,00) seguem à venda no Sympla. Criada pelo guitarrista Greg Ginn (hoje único membro original da banda) em 1976, na Califórnia (EUA), o Black Flag tornou-se extremamente influente dentro do rock, do metal ao indie. Em seu clássico LP My Way (1984), base do atual setlist, a banda adicionou a seu punk rock andamentos mais arrastados e um clima mais pesado e sombrio, estabelecendo caminhos que deram origem a gêneros como o grunge e o sludge. Hoje em dia, além de Ginn, o Black Flag é composto por Harley Duggan (baixo), Charles Wiley (bateria) e Mike Vallely (voz).Na ativa desde 1985, a banda feminina L7 ganhou terreno no Brasil (e no mundo) com o levante grunge, que mudou o panorama da cultura pop durante os anos 1990. O terceiro álbum do quarteto, Bricks Are Heavy (1992), foi sucesso em vários países, e o single Pretend We're Dead teve alta rotatividade nos tempos de MTV. Após um hiato prolongado, a banda voltou com Scatter the Rats (2018), e segue nos palcos com a mesma formação de seu período clássico: Donita Sparks (vocais e guitarra), Suzi Gardner (guitarra e vocais), Jennifer Finch (baixo) e Demetra Plakas (bateria).