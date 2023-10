Siron Franco - Armadilha para Capturar Sonhos encerra neste domingo

Encerra neste domingo (22), a exposição Siron Franco - Armadilha para Capturar Sonhos, em exibição no Farol Santander Porto Alegre (Rua Sete de Setembro, 1.028). A mostra apresenta um conjunto de 63 pinturas em grandes formatos que percorre cinco das seis décadas de produção do artista goiano. Os ingressos estão a venda no site e no local, a partir de R$ 8,50.