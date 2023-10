Exposição Mundo Pixar chega em Porto Alegre neste sábado

Mundo Pixar - Uma viagem por dentro das suas histórias favoritas chega em Porto Alegre neste sábado (21) com sua terceira edição. A exposição reúne os clássicos do estúdio de animação, famoso por filmes como Toy Story, Procurando Nemo e os sucessos recentes Luca, Soul e Elementos. O evento ocorre no BarraShoppingSul (avenida Diário de Notícias, 300), até o dia 28 de janeiro, de terças a quintas-feiras, das 10h às 21h e de sextas a domingos e feriados, das 10h às 22h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Eventim chega em Porto Alegre neste sábado (21) com sua terceira edição. A exposição reúne os clássicos do estúdio de animação, famoso por filmes como Toy Story, Procurando Nemo e os sucessos recentes Luca, Soul e Elementos. O evento ocorre no(avenida Diário de Notícias, 300), até o dia 28 de janeiro, de terças a quintas-feiras, das 10h às 21h e de sextas a domingos e feriados, das 10h às 22h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma, com ingresso inteiro por R$115,00 e opções de meia-entrada e descontos.

Os visitantes podem visitar cenários imersivos com impressões 3D dos personagens e dos principais itens dos filmes. A exposição conta com salas inspiradas em obras marcantes do universo Disney Pixar, como Toy Story, Procurando Nemo, Ratatouille, Monstros S.A, Luca, UP: Altas Aventuras, Carros, Divertida Mente, Soul e Lightyear. O Mundo Pixar também conta com a primeira loja oficial do estúdio no Brasil.