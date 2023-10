Ricardo Sondermann lança segunda edição de 'Churchill e a ciência por trás dos discursos'

A segunda edição de Churchill e a ciência por trás dos discursos, do professor e empresário Ricardo Sondermann, terá evento de lançamento nesta quinta-feira (19), às 19h, na livraria A Página do Praia de Belas Shopping (avenida Praia de Belas, 1.181). O autor estará autografando exemplares no local. Churchill e a ciência por trás dos discursos apresenta, dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, uma análise técnica da retórica e da persuasão de 12 discursos do estadista britânico Winston Churchill. Entre outros aspectos, esse estudo ressalta o compromisso de Churchill em lutar obstinadamente pela liberdade, elemento de especial importância no contexto contemporâneo. A obra tem prefácio de Ricardo Gomes, vice-prefeito de Porto Alegre, e posfácio de Marcos Troyjo, fellow da Oxford College.