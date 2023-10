Dilsinho retorna à Capital com show nesta sexta-feira

Dilsinho, representante da nova geração do pagode brasileiro, vai retornar a Porto Alegre nesta sexta-feira (20), com a turnê Diferentão. O show, que promove o CD/DVD homônimo, ocorrerá no Pepsi on Stage (avenida Severo Dullius, 1995), às 23h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla a partir de R$ 85,00.