Animextreme traz Guilherme Briggs e Marco Ribeiro, feras da dublagem, a Porto Alegre neste fim de semana

O Centro de Eventos da Fiergs recebe neste sábado (21) e (22) o 31º Animextreme, evento de cultura geek e pop com várias atrações do mundo dos animes, séries, filmes e jogos. Entre as atrações haverá competição de cosplays, arena game, salas temáticas, apresentações musicais, youtubers, dubladores e sessões de fotos. Realizado desde 2001 em Porto Alegre, o Animextreme espera repetir o sucesso de público do ano passado, quando 30 mil pessoas foram até a Fiergs.

Entre os destaques do evento estão os cosplays, pessoas que se vestem como determinado personagem. “Nem todos que praticam vão para competir mas sim para mostrar a sua fantasia e ter contato com novas pessoas. O cosplay movimenta bastante a parte do marketing e para o público que não conhece”, explica Márcio Raphaelli Sironi, um dos organizadores do festival.

Outra atração esperada pelos fãs do universo geek são os dubladores, que fazem parte da programação desde as primeiras edições. Sironi explica que a vinda dos profissionais é importante porque eles estão presentes em todas as áreas do mundo geek, seja nos jogos, séries, cinema e nos animes.

Nesta edição, dois dos principais nomes do ramo no Brasil estarão presentes: Guilherme Briggs e Marco Ribeiro. Briggs é o dublador oficial do Superman e dos personagens Buzz Lightyear, do filme Toy Story, o Optimus Prime de Transformers, e dos desenhos Padrinhos Mágicos e vários Pokémons, entre outros. Ribeiro é o dublador oficial dos astros de Hollywood Jim Carrey, Tom Hanks, e fez as vozes do Homem de Ferro e do cowboy Woody, do Toy Story, entre outros trabalhos. “O legal da dublagem é isso, muitas vezes a pessoa não conhece o nome, o ícone por trás da voz mas quando começa a falar sobre o personagem que fez reconhece na hora”, destaca o organizador.

O Palco K-Pop/Musical terá várias atrações, entre elas Anirap, Danger 3, TK Raps e o cantor e humorista Detonator, da banda Massacration, surgida na MTV como uma paródia aos grupos de heavy metal.

O Animextreme ocorre no sábado e domingo a partir do meio-dia e tem censura livre. “A faixa predominante é dos 10 aos 15 anos, mas atingimos todos os públicos. Os pais levam os bebês de cosplay e vem bastante pessoal mais adulto, do 40+”, conta. Neste ano, o evento traz uma promoção para crianças abaixo de 12 anos, que têm isenção do ingresso quando acompanhadas de um adulto pagante.

A programação completa do 31º Animextreme pode ser conferida no site animextreme.com.br.