Porto Alegre recebe edição do maior festival de blues da América Latina

Mississippi Delta Blues Festival. A edição acontece nos dias 19, 20, 21 e 22 de outubro e mobilizará diferentes pontos da cidade nas casas parceiras Fuga Bar (Rua Álvaro Chaves, 91) e Espaço Maestro (Rua Dr. Barcelos, 570). Os ingressos variam entre passaporte (acesso durante todo festival) e diário, e custam a partir de R$30,00 no site Depois de edições em Caxias do Sul, Gramado e Rio de Janeiro, além de uma edição online, chegou a vez de Porto Alegre receber pela primeira vez o. A edição acontece nos dias 19, 20, 21 e 22 de outubro e mobilizará diferentes pontos da cidade nas casas parceiras(Rua Álvaro Chaves, 91) e(Rua Dr. Barcelos, 570). Os ingressos variam entre passaporte (acesso durante todo festival) e diário, e custam a partir de R$30,00 no

A programação conta com shows simultâneos, palcos paralelos, opções gastronômicas, além de workshops e workshows, exposições artísticas e o tradicional Flea Market, uma feira com itens e marcas relacionadas ao universo do blues e da música em geral. O evento já passou por cidades como Caxias do Sul, Gramado, Rio de Janeiro, além de uma versão online, durante a pandemia de Covid-19.

O line-up contará com artistas consagrados e revelações regionais, nacionais e uma atração norte-americana. Ainda, especialmente para o festival, foi formada a banda Blues Gardenia, composta somente por mulheres. Ao total, serão seis palcos e mais de 60 horas de música. O festival inicia no dia 19, com o Kickoff MDBF no Fuga Bar. Nos dias 20 e 21, as apresentações ocorrem simultaneamente no Fuga Bar e no Espaço Maestro. O encerramento do evento, dia 22, será realizado no Espaço Maestro.

19 de outubro (quinta)

Fuga Bar

Jesse Cotton Stone (USA) & Pedro Strasser (RJ)



Gisa Londero (Caxias do Sul/RS)



Claudia Sette & Lenna Pablo (RJ) + Ale Ravanello Blues Combo (Porto Alegre/RS)



Cinco Pila & Os Moeda (RS)



20 de outubro (sexta)

Espaço Maestro

Andy Serrano & Blues da Casa Torta (Porto Alegre/RS)



Nanda Moura (RJ)



Jesse Cotton Stone (USA) & Pedro Strasser (RJ)



Renato Velho (RS) - 50 Tons de Blues (10 anos)



The Juke Joint Band (Caxias do Sul/RS)



Fuga Bar

Alamo Leal (RJ) & Ale Ravanello Blues Combo (Porto Alegre/RS)



The Headcutters (Itajaí/SC)

21 de outubro (sábado)

Espaço Maestro

Gisa Londero (Caxias do Sul/RS)



Solon Fishbone (Porto Alegre/RS) feat. Alamo Leal (RJ)



Claudia Sette & Lenna Pablo (RJ) + Ale Ravanello Blues Combo (Porto Alegre/RS)



Blues Gardenia (RS)



The Headcutters (Itajaí/SC)



Money Man (Porto Alegre/RS)



Nanda Moura (RJ)



Alamo Leal Acoustic (RJ)



Fuga Bar

Andy Serrano & Blues da Casa Torta (Porto Alegre/RS)



Jesse Cotton Stone (USA) & Pedro Strasser (RJ)

22 de outubro (domingo) / Encerramento

Espaço Maestro