Cinemateca Capitólio recebe curso sobre cinema e Clint Eastwood

Clint Eastwood: Entre Meninos e Lobos, ministrado pelo professor e crítico de cinema Sérgio Alpendre, está com inscrições abertas. Serão dois dias de estudos, 28 e 29 de outubro, das 14h30min às 17h30min, na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085). As inscrições já estão no segundo lote, com valor de R$ 50,00.

Segundo Alpendre, o curso não vai se limitar a falar sobre a vida de Clint Eastwood, seu posicionamento político e suas declarações. O interesse do estudo estará direcionado à reflexão sobre sua condição de realizador clássico do cinema norte-americano e ao pensar sobre seus filmes e no que eles nos dizem e informam sobre sua personalidade.

Sérgio Alpendre é crítico e professor de cinema, jornalista, pesquisador, curador e consultor para textos. Escreve na Folha de S. Paulo e no site Leitura Fílmica. É doutor em Comunicação pela UAM - SP, mestre em Cinema pela ECA-USP. Atualmente faz pós-doutorado em Comunicação na Pucrs.