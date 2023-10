Projeto Grafite de Giz promove bate-papo sobre corpos trans

Na edição mais recente do projeto Grafite de Giz, Brunet Terra e Viktor Valentin criaram o painel O que pode um corpo trans na entrada do Centro Cultural da Ufrgs (Rua Eng. Luiz Englert, 333). Na terça-feira (17), o público interage com os artistas a partir das 17h30min. O painel pode ser visitado até o dia 22 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, com entrada franca.