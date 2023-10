Rede de cinema promove ação especial de Dia das Crianças

O GNC Cinemas promoverá sessões para crianças e adolescentes, na faixa de 6 a 15 anos, em situação de vulnerabilidade. Nesta segunda-feira (16), às 10h, quase 3 mil crianças e adolescentes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina poderão assistir ao filme Elementos, além de receber alimentação e transporte.

A ação comemorativa ao Dia das Crianças busca proporcionar aos estudantes momentos de diversão entre amigos e também ao lado dos professores. O filme Elementos, da Disney e Pixar, acontece na Cidade Elemento, onde vivem seres do fogo, água, terra e ar. O longa metragem foi escolhido por mostrar que as diferenças tornam as pessoas únicas e como lidar melhor com o que é diferente e olhar para além das aparências.

No Rio Grande do Sul os cinemas participantes são: GNC Praia de Belas e GNC Iguatemi, em Porto Alegre, e GNC Caxias, na Serra. Em Santa Catarina, estão inclusos na atividade o GNC Balneário Camboriú, GNC Criciúma, GNC Blumenau, GNC Mueller e GNC Garten.