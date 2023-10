Ivone Rizzo Bins autografa novo livro no Instituto Ling

A escritora e ilustradora Ivone Rizzo Bins promove sessão de autógrafos do livro Um prédio chamado amizade neste sábado (14), das 10h30min às 12h30min, no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440). A obra ilustrada, destinada ao público infantil, é um lançamento independente da autora e foi viabilizada por meio de financiamento coletivo. Haverá venda dos livros no local, por R$ 50,00. A entrada é franca.

Além de escrever o texto, Ivone também criou ilustrações, com recortes e colagens. No total, são 23 desenhos em cores e texturas retiradas de revistas antigas. O enredo mostra oito amigas que moram neste local muito especial e levam a vida com diferentes gostos e jeitos de ser. Uma nona personagem, com habilidades culinárias, reúne o grupo de amigas em seu restaurante. A referência é uma homenagem à chef Helena Rizzo, filha da autora.

Artista, ilustradora e escritora, Ivone foi professora de arte durante 25 anos. Hoje, se dedica a escrever e ilustrar, além de atuar como artista plástica.