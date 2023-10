O fabuloso concerto d'Amélie Poulain estará no Ecarta Musical

O projeto Ecarta Musical recebe O Fabuloso Concerto d'Amélie Poulain no sábado (14), às 18h, Fundação Ecarta (Avenida João Pessoa, 943). O grupo interpreta a trilha sonora completa do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, com músicas do compositor Yann Tiersen, e exibe o longa na íntegra de forma simultânea. A entrada é franca.

O espetáculo busca ser lúdico, intimista, com músicas circenses, dramáticas e um tanto alegres, colocando a imaginação como personagem principal. Além da música, o espetáculo traz elementos do filme para o cenário, como o anão de jardim e O Fabuloso Álbum.

O grupo solicita ao público que traga uma foto 3x4 para colar no álbum remetendo ao enredo do filme que estreou em 2001 com direção de Jean-Pierre Jeunet. O espetáculo conta com arranjos de Daniela Garcia (trompete) e Natália Damiani (piano), e o quinteto instrumental se completa com Clarissa Ferreira (violino), Gabriel Romano (acordeon) e Rodrigo Cordeiro (percussão).