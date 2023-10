Cantor Teto se apresenta no Opinião nesta sexta-feira

Teto vai se apresentar mais uma vez em Porto Alegre, nesta sexta-feira (13), às 23h, no Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). O rapper baiano, que hoje contabiliza cerca de 6 milhões de ouvintes no Spotify, subirá ao palco para executar hits como Mustang Preto e Fim de Semana no Rio. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, a partir de R$ 80,00. A abertura da noite ficará por conta de Arthurzim. De artista desconhecido do trap a fenômeno das redes sociais, o cantor cearense Teto também vai aproveitar o seu retorno à capital gaúcha para mostrar algumas de suas canções mais recentes, como Minha Vida é um Filme. Devido à pandemia, o artista abriu a sua agenda de shows apenas em 2021, com as casas lotadas desde a primeira apresentação. O rapper começou o ano de 2022 deixando sua marca no projeto Poesia Acústica, participando de sua 12ª edição, e em março, ele gravou o hit Vampiro com Matuê e WIU.