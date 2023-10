CHC Santa Casa apresenta o espetáculo 'Piquenique: Uma História de Fantasmas'

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75) apresenta o espetáculo infanto-juvenil "Piquenique: Uma História de Fantasmas", que estreou nesta sexta-feira (6). A produção do Coletivo Nômade integra a programação do mês na criança do CHC. No sábado e domingo, acontece às 16h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla com valores a partir de R$ 25,00.