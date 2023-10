Banda carioca Um Amô se apresenta em Porto Alegre neste sábado

Um Amô fará show em Porto Alegre, neste sábado (7), às 22h, no espaço Afro Sul Odomodê (avenida Ipiranga, 3.850). Os ingressos estão à venda pelo Sympla , a partir de R$ 20,00, na compra antecipada, e R$ 25,00 na hora e local do show. A banda feminina e carioca de música brasileirafará show em Porto Alegre, neste sábado (7), às 22h, no espaço(avenida Ipiranga, 3.850). Os ingressos estão à venda pelo, a partir de R$ 20,00, na compra antecipada, e R$ 25,00 na hora e local do show.

O repertório do grupo, composto exclusivamente por mulheres ritmistas das escolas de samba do Rio de Janeiro, mescla músicas de grandes artistas do gênero, entre eles, Beth Carvalho, e músicas de autoria própria, como Não estraga o black.

Além disso, a banda tem como proposta apresentar o Pop Samba, mostrando que os instrumentos característicos de escolas de samba transcendem o Carnaval e se provam versáteis em releituras de clássicos da Música Popular Brasileira. As artistas são Mariana Braga, no vocal, violão e cavaco, Thalita Santos nos surdos 1, 2 e 3, Allana Marinho no tamborim e repique, e Bia Tinoco na caixa.