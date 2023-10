Os Serranos celebram 55 anos de trajetória no palco do Teatro do Bourbon Country

Os Serranos, está completando 55 anos de história. Para comemorar esse marco junto aos fãs, o grupo subirá ao palco no Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80) para uma performance especial nesta quinta-feira (5), a partir das 21h. O espetáculo contará com a participação de ex-integrantes e reunirá as canções mais memoráveis da carreira. Ingressos a partir de R$ 40,00, Um dos conjuntos mais consolidados e duradouros da música gaúcha,, está completando 55 anos de história. Para comemorar esse marco junto aos fãs, o grupo subirá ao palco no Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80) para uma performance especial nesta quinta-feira (5), a partir das 21h. O espetáculo contará com a participação de ex-integrantes e reunirá as canções mais memoráveis da carreira. Ingressos a partir de R$ 40,00, no site Uhuu.

Tudo começou no ano de 1968, na cidade de Bom Jesus (RS), quando uma dupla de gaiteiros, formada por Edson Becker Dutra e Frutuoso Luis, surgiu com uma grande missão: difundir a cultura gaúcha por todos os recantos do Brasil e além-fronteiras. Em 1972, já como Os Serranos, o conjunto deu início a sua trajetória embalando não somente grandes bailes país afora, mas também percorrendo países do Mercosul, além de duas turnês marcantes pelos Estados Unidos.

Atualmente, a formação é composta por Edson Dutra (acordeão e voz solo), Paulo Feijó (voz solo e baixo), Estevão Guedes (acordeão e vocal), Ederson Mello (guitarra e vocal), Juliano Santos (bateria), Jeferson Brás – Madruga (voz solo e baixo) e Renan Rousado (acordeão). Contudo, diversos artistas deixaram a sua marca durante o percurso do Grupo, tais como Everton Dutra “Toco”, Rodrigo Munari, Renato Cunha, Daniel Hack e Walther Morais - que estarão presentes no espetáculo comemorativo.



Ao longo de sua trajetória, Os Serranos gravou 31 discos e 4 DVDs, todos consagrados por seu sucesso de vendas. Nos anos de 2009 e 2013, o Grupo conquistou indicações ao Grammy Latino, além de conquistar três discos de ouro. Entre as canções em destaque para a apresentação desta quinta-feira, estão Criado em Galpão, Cambichos, Pelos, Baile da Mariquinha, Tordilho Negro, Tertúlia e Serrano Cantor.



E as comemorações não param por aí! Outros projetos planejados para marcar os 55 anos de Os Serranos incluem um documentário em cinco episódios que narra a história do grupo, bem como um musical, que contará com a participação de artistas, atores e figurantes. Ambos têm previsão de lançamento até o final deste ano.